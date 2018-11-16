Главный раввин Украины назвал имена людей, которые следили за синагогой
Украинский раввин Моше Реувен Асман назвал имена сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которые следили за главной синагогой Киева, сообщил священнослужитель 15 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.
Об этом сообщает Jewish.ru.
«Мы внимательно проверили информацию, фото‑ и видеозаписи, опубликованные в интернете. В рамках проведения проверки, в том числе при технической помощи наших израильских коллег, используя метод распознания лиц и образов новейшей системой «ANYVISION» было установлено, что представленные фото с вероятностью 99.97% соответствуют следующим гражданам: Корбан Ярослав Игоревич и Данчишина Ирина Николаевна», — рассказал религиозный деятель.
Сотрудникам синагоги также удалось вычислить IP-адреса, с которых проводились атаки на систему безопасности здания, в частности на систему видеонаблюдения, добавил раввин.
Ранее еврейская община Киева обвинила НАБУ в незаконной слежке за центральной синагогой города. В помещениях религиозного заведения были обнаружены шпионские устройства.
В антикоррупционном ведомстве отвергли обвинения в шпионаже, сказав следующее: «Информация о том, что якобы Национальное бюро осуществляет незаконные следственные действия относительно еврейской общины Киева, не соответствует действительности».
Сообщение главного раввина Украины вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Так депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук заявил о необходимости предотвратить международный скандал:
«Эта история несёт реальную угрозу правам и свободам наших граждан. Как член парламентской группы дружбы Украина-Израиль буду настаивать на вызове директора НАБУ Артёма Сытника в украинский парламент для дачи объяснений. Должны предупредить международный религиозный скандал!», — написал парламентарий на своей странице в социальной сети Facebook.
«Давайте закроем ни на что не способные НАБУ с САП, ГПУ, МВД с нацполицией и СБУ и будем финансировать из бюджета правоохранительную деятельность Центральной синагоги, потому что она все равно успешнее», — иронизирует политический эксперт Елена Дьяченко.