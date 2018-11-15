Еврейские общины Украины выразили солидарность с народом Израиля в связи с обстрелами

ВААД Украины выразил солидарность с народом Израиля в связи с обстрелами с территории сектора Газа.

Заявление обнародована на сайте Ассоциации еврейских организаций и общин Украины и публикуется ниже.

"В течение последних трех дней с территории сектора Газа, контролируемого движением ХАМАС, по территории Израиля было выпущено около 500 ракет. В результате обстрелов есть погибшие и раненые, госпитализировано более 100 мирных граждан, разрушены жилые дома. Жизнь израильского Юга оказалась парализована – тысячи человек в городах и поселках Негева и прибрежной полосы находились в бомбоубежищах, были отменены занятия в школах и детских садах, на время прекратилось движение поездов и междугородного транспорта.

Лишь по счастливой случайности не было жертв, когда в результате обстрела сгорел военный автобус – в него попала ракета «Корнет», состоящая на вооружении боевиков ХАМАСа и Исламского джихада.

В разгар эскалации конфликта на юге Израиля МИД Украины выразило обеспокоенность, в частности, заявив: «Массированные обстрелы израильской территории, угрожающие мирному населению, абсолютно неприемлемы и должны быть немедленно прекращены. Украина выражает соболезнования дружественному народу Израиля в связи с гибелью и ранениями граждан, причина которых – ракетные обстрелы из сектора Газа».

В настоящее время хамасовские террористы прекратили обстрелы, но ситуация остается крайне напряженной, и израильские силы на границе с сектором Газа сохраняют высокую боеготовность.

ВААД Украины выражает солидарность с народом Израиля в этот непростой период и сочувствует всем пострадавшим в результате ракетных атак с территории сектора Газа".