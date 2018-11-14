В Белом доме Трамп проведет два ханукальных приема

Развивая традицию, установленную его предшественником Бараком Обамой, президент США Дональд Трамп в этом году проведет два ханукальных приема.

Об этом сообщает "Лехаим" со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома.

Мероприятия состоятся 5 декабря во второй половине дня, и между ними не будет «никакого различия». По словам чиновника, цель проведения двух приемов – просто разместить больше гостей.

В прошлом году Трамп провел небольшой ханукальный прием. На приемах в этом году, вероятно, будет присутствовать больше представителей американских еврейских организаций. Ожидается, что президент выступит на приемах с речами.