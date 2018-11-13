Раввины Израиля и США назвали непривитых сограждан «убийцами» из-за вспышки кори в еврейских общинах

Общины ультраортодоксальных иудеев в Израиле и США поразила вспышка кори.

Ведущие раввины уже назвали «убийцами» непривитых сограждан в особом заявлении, сообщает "Седмица" со ссылкой на religionnews.

Корь вызывается высокоактивным вирусом и обычно маскируется под простуду, начинаясь с высокой температуры, слабости, потери аппетита, сухого кашля и конъюнктивита, и лишь затем проявляясь в характерных кожных высыпаниях. Болезнь опасна своими тяжкими осложнениями вплоть до летального схода.

Вспышка кори поразила ультраортодоксальные иудейские общины в Израиле, а от них быстро перекинулась к единоверцам в США. В Израиле заболело уже более 1400 человек, в большинстве своем принадлежащих к «харедим» (самоназвание различных ультраортодоксальных еврейских религиозных общин), а среди их единоверцев в Нью-Йорке и Нью-Джерси только в октябре было зарегистрировано несколько десятков случаев болезни.

В Израиле погиб ребенок, заразившийся корью от своих родителей, исповедующих ультраортодоксальный вариант иудаизма, адепты которого не признают никакую государственную власть, в том числе государственную систему здравоохранения и прививок.

В социальных сетях страны разразилась настоящая буря – многие требуют привлечь к уголовной ответственности родителей малыша за распространение заразы, угрожающей окружающим и их детям. В результате несколько авторитетных раввинов Израиля, по сообщению издания Yeshiva World, даже выступили с заявлением, гласящим, что «всякий непривитый является убийцей».