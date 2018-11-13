В Лодзинском гетто в деревянной хижине обнаружили 150-летний свиток Торы

Внутри хижины в польском городе Лодзь на улице, которая была частью еврейского гетто во время Холокоста был найден 150-летний свиток Торы.

Свиток был передан в Институт Холокоста «Шем Олам», основанный в 1996 году в Кфар-Ароэ раввином Авраамом Кригером, который затем привез его в Израиль, сообщает «Лехаим».

Муниципалитет Лодзи планировал снести несколько старых деревянных лачуг, в которых ранее жили евреи. Свиток был спрятан внутри стены. В здании и среди его обломков также были найдены другие еврейские артефакты.

Свиток Торы был спрятан евреями в гетто почти 80 лет назад и использовался в субботу и еврейские праздники.

«Это историческая находка и редкая часть жизни из гетто, которая сохранилась до сегодняшнего дня», – сказал Кригер. «Поляки продолжают замалчивать нашу историю. Эти одинокие деревянные лачуги, оставленные на улицах Лодзинского гетто, будут разрушены, и единственные доказательства, оставшиеся в Польше, о том, что произошло во время Холокоста, будут стерты».

Лодзь был вторым по величине городом Польши и крупным промышленным центром. Гетто было создано в апреле 1940 года и стало вторым по величине гетто, созданным нацистами. Около 164 тысяч евреев содержалось там до того, как оно было окончательно ликвидировано к концу 1944 года.