В Днепре в восстановленном здании синагоги открыли пансион для еврейских мальчиков

В Днепре торжественно открыли восстановленное здание исторической синагоги Леви-Ицкаха Шнеерсона, в котором теперь расположен пансион для мальчиков «Байт леБаним».

Перед началом официальной церемонии, для воспитанников был организован большой детский праздник с костюмированными аниматорами, добрыми великанами, батутом, битвой на надувных мечах и различными спортивными конкурсами, сообщает сайт еврейской общины Днепра.

После прибытия почетных гостей честь начать церемонию была предоставлена ансамблю еврейской школы «Голдене Киндерлах».

Затем Главный раввин Днепра и региона Шмуэль Каминецкий от всего сердца поблагодарил людей, благодаря которым кардинальная реконструкция здания стала возможной.

Под аплодисменты присутствующих была перерезана красная ленточка перед входом в историческое здание, которое было построено во второй половине ХIX столетия, которое, с начала XX века, стало синагогой главного раввина Екатеринослава – рабби Леви-Ицхака Шнеерсона, где проходила бар-мицва его великого сына – будущего Седьмого Любавического Ребе Менахема-Мендела Шнеерсона, и которое было отобрано у евреев советской властью.

После обретения Украиной независимости, это здание, в котором размещалось пусконаладочное управление, в очень плохом состоянии было возвращено еврейской общине по решению тогдашнего главы города Николая Швеца. Привести здание в порядок взялись в 1995 году известные активисты и благотворители еврейской общины Александр Кагановский и Александр Дольник, а помогли им в этом организация «Цивос Гашем» и семья Бенненсон из США.