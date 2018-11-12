В Австрии создадут мемориал посвященный 66 тысячам евреев, убитых нацистами

В Австрии создадут мемориал посвященный 66 тысячам евреев, которые были убиты во время правления нацистов.

Как сообщает "Лехаим", 7 ноября правительство канцлера Себастьяна Курца согласилось оплатить большую часть стоимости мемориальной стены, на которой будут указаны имена жертв. Заявление об увеличении финансирования последовало за встречей между Курцом и инициатором проекта, пережившим Холокост Куртом Туттером.

Австрийское агентство печати сообщило, что федеральное правительство внесет около 4,5 млн евро (5,1 млн долларов) из общей стоимости, которая, как ожидается, составит 5,3 млн евро. Правительство ранее предполагало покрытие половины расходов.

Мемориал будет построен в парке рядом со штаб-квартирой Центрального банка Австрии в Вене. Австрия была аннексирована нацистской Германией в 1938 году.