В Берлине еврейские студенты отметили 80-летие «Хрустальной ночи»

Еврейские студенты в Берлине отметили 80-летие «Хрустальной ночи», «Ночь разбитого стекла», когда нацисты терроризировали евреев по всей Германии и Австрии.

Около 30 учеников из Еврейской традиционной школы зажгли свечи и произнесли молитвы, когда раввин Иегуда Тейхтал призвал их совместно преодолеть прошлое Германии, построив безопасное будущее для евреев в стране, сообщает «Лехаим».

«Это город, в котором планировался и осуществлялся Холокост», – сказал Тейхтал, раввин общины и глава организации «Хабад» в столице Германии.

«Что может быть лучше, чем то, что в этом самом городе ученики еврейской школы из Берлина вместе молятся и зажигают свечи, показывая, что ответ на тьму и зло прошлого – это создание прочного фундамента для настоящего и будущего», – сказал он.

9 ноября 1938 года, нацисты убили не менее 91 человека, сожгли сотни синагог, уничтожили и разграбили 7500 еврейских предприятий и арестовали около 30 тысяч евреев, многие из которых были увезены в концентрационные лагеря.

7 ноября ученики собрались под кленовым деревом перед зданием школы. Они молились на иврите и на немецком языке и зажгли шесть белых свечей в память о сожженных синагогах, а также 6 миллионах человек, погибших в Холокосте.