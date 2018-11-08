В Днепре на еврейской конференции провозгласят новую организацию универсального монотеизма

Объявлена дата ежегодной конференции «Свет Торы для народов Мира», которую уже в третий раз проводит в Днепре в дни Хануки духовное общество «Шатер Авраама», взявшее на себя миссию знакомить с основами иудаизма представителей самых различных этносов. Третья конференция «Свет Торы для народов Мира» состоится 2 декабря в центре «Менора».

Конференция в этом году станет международной – в ней примут участие представители Беларуси, Молдовы и России. Ожидается, что на ней будет провозглашено создание новой зонтичной организации – Федерации Общин Универсального Монотеизма, структуры которой сейчас создаются во многих городах Украины, сообщает сайт еврейской общины Днепра.

Участие в работе конференции бесплатное, а в праздничном банкете по ее окончанию – предусматривает благотворительный взнос.