В Нью-Йорке еврейский форум завершился гала-банкетом для 5600 раввинов

Кульминацией важнейшего еврейского ежегодного Форума – Конференции посланников Любавического Ребе, знаменитого «Кинус а-Шлухим», стал грандиозный гала-банкет, который в этом году прошел в большом зале «Rockland Community College» в Нью-Йорке.

В нем участвовало свыше 5600 раввинов и гостей Кинуса, представлявших сто стран, сообщает сайт еврейской общины Днепра.

Этот Кинус был 35-м ежегодным Форумом, а первый состоялся в 1983 году и тогда в конференц-зале синагоги «Севен Севенти» собрались 65 посланников. С тех пор количество участвовавших увеличилось на два порядка - почти в сто раз.

Учитывая, что мероприятие проходило спустя всего неделю после трагических событий в Питтсбурге, полиция Нью-Йорка предприняла повышенные меры безопасности – Форум охраняли и конные полицейские, и специальные контртеррористические бригады. Атаке на синагогу в Питтсбурге была посвящена специальная часть церемонии, где вспоминали каждого из 11 жертв теракта.