В Нью-Йорке тысячи евреев приняли участие в церемонии группового фотографирования посланников Ребе

В рамках проходящего в Нью-Йорке главного еврейского форума этого года – Международной Конференции Посланников Любавического Ребе «Кинус Шлухим 5779» – состоялась церемония группового фотографирования посланников Ребе на фоне легендарной «770».

Эту фотографию называют «Главной фотографией года для еврейского возрождения» – она символизирует титаническую работу Любавического движения по развитию общинной жизни и приближению сотен тысяч и миллионов евреев к Торе и заповедям, которую эмиссары ХаБаДа проводят на всех континентах и в большинстве стран, где есть хотя бы небольшое число евреев. Об этом сообщает сайт еврейской общины Днепра.

Традиция групповых фотографирований на ежегодных кинусах насчитывает не один год, и эти снимки наглядно демонстрируют историю ХаБаДа, его укрепление и распространение хасидского учения.