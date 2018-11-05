В Остроге в Великой синагоге установили мезузу

На перекладине Большой синагоги Острога торжественно прикрепили мезузу – специальный оберег, который предоставляет восстановленному зданию святость.

Торжества, в которых приняли участие раввин Косино Ротенберг, председатель косинской еврейской общины из города Манси (Нью-Йорк, США), и евреи этой общины, состоялись в воскресенье, 4 ноября, сообщает "Район Острог".

Началось действо с просмотра видеопрезентации «Восстановления Великой острожской синагоги как символ духа и истории еврейской общины Острога».

Чтобы установка мезузы стала неординарным событием, был приглашен раввин Ротенберг. Именно он совместно с господином Григорием установил мезузу.

«Мезуза Острожской синагоги – особенная: на ней содержится не только имя Всевышнего, но и Магарша – острожского раввина, известного во всем мире», – сказал Григорий Аршинов.