Бельгийский раввин призвал Европу разрешить евреям носить оружие

Бельгийский раввин Менахем Марголин, руководитель Ассоциации европейских евреев, призвал Европу разрешить евреям носить оружие для самообороны. Соответствующее письмо он направил в правительства стран-членов Евросоюза, пишут израильские СМИ.

Инициатива вызвана смертоносными нападениями в Париже на прошлой неделе, а также растущим антисемитизмом на континенте. Менахем Марголин призывает внести необходимые изменения в законодательство.

«Настоящим мы просим, ​​чтобы лицензирующие оружие законы рассматривались с немедленным вступлением в силу. Они должны разрешить определенным людям в еврейских общинах и учреждениях хранить оружие для защиты своих общин, а также получить необходимую подготовку для защиты участников организаций от потенциальных террористических атак», — говорится в обращении.

Ранее После премьер-министр Франции Манюэль Вальс выступил в поддержку проживающих в стране евреев после террористических атак на французский сатирический журнал Charlie Hebdo и кошерный супермаркет в Париже.

На состоявшейся вечером в субботу встрече Совета еврейских организаций он, в частности, заявил: «Франция без евреев — уже не Франция». Вместе с тем Вальс признал, что спустя много лет у людей еврейской национальности в стране вновь появился «страх».

ФАН