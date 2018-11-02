Обвиняемый в убийстве 11 прихожан синагоги в Питтсбурге не признает своей вины

Роберт Боуэрс, убивший 11 человек в синагоге в американском городе Питтсбург, не признал вину по всем пунктам обвинения.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на "Reuters".

Боуэрса обвиняют по 44 пунктам, среди которых преступления на почве ненависти. Обвинения ему предъявлены по 29 уголовным статьям федерального законодательства. Прокуроры заявили, что будут добиваться для обвиняемого смертной казни.

В субботу, 27 октября, Бауэрс ворвался в синагогу "Древо жизни" во время молитвы и открыл стрельбу по людям. По данным источников в полиции, он кричал: "Все евреи должны погибнуть". В перестрелке с прибывшими на место бойцами полицейского спецназа он был ранен и сдался.

Как следует из записей Бауэрса в социальных сетях, он носитель крайне правых антисемитских взглядов. В частности, он распространял материалы, отрицающие Холокост. В своей последней записи он угрожал организации "Еврейское общество помощи иммигрантам".