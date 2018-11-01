Во всех синагогах Украины почтят жертв трагедии в Питсбурге

Украинские иудеи в эту субботу присоединятся к всемирной акции памяти жертв питсбургской трагедии.

Об этом сообщил сопрезидент Ваада Украины Иосиф Зисельс у себя на странице в фейсбук.

«Уважаемые друзья, коллеги, соплеменники, евреи Евразии!

В минувшую субботу весь мир был потрясен чудовищной трагедией в Питтсбурге, когда неонацист и антисемит Роберт Боуэрс расстрелял 11 человек в синагоге «Эц Хаим» и ранил еще шестерых.

Президент США Дональд Трамп распорядился в знак уважения к памяти жертв приспустить флаги над Белым домом. Свои соболезнования выразили главы государств многих стран мира, в том числе президент Украины Петр Порошенко», - отметил он.

Иосиф Зисельс сообщил, что Американский еврейский комитет призвал всех евреев мира прийти в этот шабат – 3 ноября 2018 года – на утреннюю службу в синагоги своих городов, выразив солидарность с семьями жертв трагедии.

«Киевский офис Евроазиатского еврейского конгресса присоединяется к этой акции и просит вас не остаться равнодушными. Ждем вас в эту субботу с 09:00 до 11:30 во всех синагогах Евразии», - призвал Зисельс.