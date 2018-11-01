Мужчине, стрелявшему в синагоге в Питтсбурге предъявили обвинения по 44 пунктам

Федеральная коллегия присяжных заседателей Соединенных Штатов предъявила Роберту Боуэрсу, который открыл стрельбу в синагоге Питтсбурга, обвинения по 44 пунктам.

Об этом сообщает "Лехаим" со ссылкой на "Associated Press".

Обвинения касаются преступлений, совершаемых на почве ненависти и нетерпимости. Отмечается, что стрелку грозит максимальное возможное наказание в виде смертной казни.

Роберт Боуэрс, вооруженный штурмовой винтовкой AR-15 и тремя пистолетами, устроил стрельбу в синагоге «Древо жизни» в Питссбурге, штат Пенсильвания, 27 октября. Жертвами атаки стали 11 прихожан, еще шесть человек, включая четверых полицейских, приехавших на место происшествия, получили ранения. После того​ как полицейским удалось ранить Боуэрса, он сдался и был задержан.

28 октября власти США сообщили первые итоги расследования стрельбы. Представитель прокуратуры штата Пенсильвания Скотт Брейди заявил, что у следствия пока нет данных о возможных сообщниках стрелка. По его словам, задержанный во время первых допросов заявил, что действовал исходя из собственных убеждений. Он отметил, что Боуэрс говорил о желании устроить геноцид и убивать евреев.

При этом мэр Питтсбурга Билл Педуто, комментируя высказывание президента США Дональда Трампа о том, что этого инцидента можно было бы избежать, если бы охрана синагоги была вооруженная, сказал, что невозможно предугадать поведение человека с иррациональным поведением.