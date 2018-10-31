В Нью-Йорке пройдет конгресс посланников Любавического Ребе

В Нью-Йорке пройдет ежегодный конгресс посланников Любавического Ребе «Кинус а-Шлухим», который считается важнейшим ежегодным еврейским форумом, определяющим стратегию и тактику развития еврейской жизни в глобальном видении.

В этом году «Кинус а-Шлухим» будет проходить с 1 по 5 ноября, и его программа в значительной степени традиционна: панельные занятия, стратегические сессии, обмен опытом, выработка общинной стратегии и тактики применительно к различным условиям и с учетом опыта разных стран, совместные молитвы, трапезы и посещение святых мест, а завершиться Форум грандиозным гала-банкетом, почетным гостем и основным спикером которого в этом году станет глава фонда «Keren Meromim» Ицхак Мирилашвили. Об этом сообщает сайт еврейской общины Днепра.

На встрече с представителями полиции и других служб Нью-Йорка, члены оргкомитета Кинуса согласовали все необходимое для обеспечения безопасности и удобства более чем 5000 участников мероприятия, которые будут находиться в эти дни в Бруклинском районе Краунхайтс. Власти города заверили организаторов Кинуса, что все пройдет на высоком уровне и безопасность гостей на всех мероприятиях будет обеспечена в должной степени.