Главный раввин Украины обвинил НАБУ в незаконной слежке за центральной синагогой
14:53, 31 октября 2018Иудаизм
351 0
Раввин Моше-Реувен Асман / YouTube
Еврейская община Киева обвиняет Национальное антикоррупционное бюро Украины в незаконной слежке.
Об этом указано в заявлении главного раввина Украины и Киева Моше Реувена Асмана, сообщает LB.ua.
Отмечается, что в октябре Служба безопасности Еврейской общины Киева обнаружила слежку за Центральной синагогой (на улице Шота Руставели). По данным общины, для слежения использовались автомобили с поддельными номерами.
Источники Еврейской общины идентифицировали некоторых людей, которые осуществляли слежку, как сотрудников НАБУ.
В заявлении главного раввина отмечается, что это не первый случай слежки со стороны НАБУ. В связи с этим раввин требует от правоохранителей дать оценку действиям НАБУ, а также призывает международные организации взять под контроль расследование.
Заявление / sinagoga.kiev.ua
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter