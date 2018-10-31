Главный раввин Украины обвинил НАБУ в незаконной слежке за центральной синагогой

Еврейская община Киева обвиняет Национальное антикоррупционное бюро Украины в незаконной слежке.

Об этом указано в заявлении главного раввина Украины и Киева Моше Реувена Асмана, сообщает LB.ua.

Отмечается, что в октябре Служба безопасности Еврейской общины Киева обнаружила слежку за Центральной синагогой (на улице Шота Руставели). По данным общины, для слежения использовались автомобили с поддельными номерами.

Источники Еврейской общины идентифицировали некоторых людей, которые осуществляли слежку, как сотрудников НАБУ.

В заявлении главного раввина отмечается, что это не первый случай слежки со стороны НАБУ. В связи с этим раввин требует от правоохранителей дать оценку действиям НАБУ, а также призывает международные организации взять под контроль расследование.