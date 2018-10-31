Беженец из Ирана собрал более $700 тысяч для питтсбургской синагоги

Беженец из Ирана собрал более 700 тысяч долларов для синагоги в Питтсбурге, где 27 октября преступник убил 11 человек.

Как сообщает "Лехаим", на следующий день после антисемитского буйства 29-летний Шай Хатири начал в интернете сбор пожертвований для общины "Древо жизни". По состоянию на вечер 29 октября он собрал более 700 тысяч долларов, что значительно превысило его ожидания.

"Я подумал про себя: «В худшем случае, это привлечет 500 долларов». Это лучше, чем ничего, но оказалось намного больше", – сказал он.

Хатири – политический беженец из Ирана и в настоящее время является аспирантом Школы передовых международных исследований имени Джона Хопкинса в Балтиморе. Он идентифицирует себя как деист.

Он вдохновился идеей сбора денег, когда увидел реакцию своей еврейской подруги на стрельбу.

"Она рассказала мне, что случилось, и она была просто сломлена. Видя, как она расстроилась, я хотел сделать пожертвование общине", – сказал он.

Хатири рассказал, что, его вдохновила скорость поступления пожертвований.