В Киеве почтили Праведников Бабьего Яра

В колонном зале Киевской городской государственной администрации 25 октября состоялся ежегодный прием Праведников Бабьего Яра.

В этом году в Приеме приняли участие представители духовенства всех Церквей в Украине, еврейская община, глава Киева Виталий Кличко, представители дипломатического корпуса, благотворительного фонда «Ради тебя» и общественности. Об этом сообщает сайт главы столицы.

Мэр Киева Виталий Кличко, в частности, отметил, что столичная власть прилагает все усилия, чтобы подвиг праведников не был забыт. Он также очертил как одну из своих приоритетных «миссий» сооружение мемориального комплекса «Бабий яр».

Кульминацией события стала молитва участников мероприятия за мир в Украине, за праведников и за здоровье и Божье благословение для всех присутствующих.

Прием праведников – это ежегодное мероприятие, которое организует Киевская городская госадминистрация в рамках чествования жертв Бабьего яра и собирает тех, кто, рискуя собственной жизнью и жизнью своих родных, спасал евреев в годы Второй мировой войны.