Во Франции женщина впервые ведет иудейские богослужения в синагоге

Первая во Франции женщина, которая ведет иудейские богослужения в синагогах - это настоящая революция для ортодоксальных иудеев.

Исторически роль главного певца молитв - мужское дело. Но сейчас все меняется, сообщает "ТСН".

По Торе женщина должна заботиться о семье и поэтому не должна молиться так много, как мужчина, считают ортодоксальные иудеи. Женщина как певец молитв в синагоге - для многих верующих евреев это означает, что мир перевернулся.

"Женщины хорошо поют. Но женский голос может не дать мужчинам сосредоточиться на молитве. Они начинают слушать красоту женского голоса или рассматривать саму женщину. И тогда у них появляются мысли, которые не имеют ничего общего с молитвой" - , говорит кантор Моше Хайон.