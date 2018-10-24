Глава Сохнута призвал евреев всего мира выучить иврит‏

Израильтяне должны ценить культуру еврейского мира, а евреи диаспоры — достижения сионизма и израильского общества.

Об этом заявил во вторник, 23 октября, глава Сохнута Ицхак Герцог на проходящей в Тель-Авиве Генеральной ассамблее еврейских организаций Северной Америки. Об этом пишет JewishNews со ссылкой на Vesty.co.il.

В своем выступлении глава Сохнута призвал к диалогу между различными еврейскими течениями в Израиле и диаспоре.

«Нам необходимо начать новый еврейский диалог. В новом году я намерен обратиться ко всему еврейскому миру. Евреи реформистского и консервативного направлений будут учиться уважать ортодоксальный иудаизм. А ортодоксы — учиться уважать реформистов и консерваторов. Мы будем учиться друг у друга. Посредством нового еврейского диалога мы будем наводить мосты над пропастями, разделяющими нас».

Глава Сохнута призвал также выработать общий язык между израильтянами и евреями диаспоры. И этот язык — иврит.

«Мы обладаем огромным национальным сокровищем – ивритом. Чтобы мы смогли слушать и вдохновлять друг друга, нам необходимо вернуться к этому сокровищу. Поэтому я призываю сегодня Государство Израиль позаботиться о евреях диаспоры, выделяя существенную часть госбюджета, предназначенного диаспоре, для национальной программы по распространению и изучению иврита во всем еврейском мире. Именно иврит может стать средством объединения евреев всех направлений и течений. У Сохнута уже есть замечательная программа дистанционных ульпанов по изучению иврита, которая успешно действует в странах СНГ», — подчеркнул Ицхак Герцог.