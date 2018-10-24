В Польше открыли мемориальный сад, посвященный 1500 населенным пунктам, где спасали евреев от нацистов

Польский музей открыл мемориальный сад, посвященный 1500 городам и деревням, где поляки спасали евреев во время Второй мировой войны.

Как сообщает "Лехаим", сад, который был открыт в Маркови, в юго-восточной Польше, включает только города, где житель был признан Праведником народов мира Яд Вашем, авторитетным мемориалом Холокоста в Израиле. Между деревьями, на стеклянных досках с подсветкой указано около 1500 наименований деревень, городов и местечек, где поляки спасали евреев во время немецкой оккупации. Яд Вашем присвоил звание Праведника почти 7 тысячь поляков.

По словам Матеуша Шпитмы, вице-президента Института национальной памяти, поляки спасли десятки тысяч евреев во время войны.

«Подобно тому, как эти деревья приносят плоды, ваша преданность и отношение будут приносить плоды каждый год, потому что потомки тех, кого вы спасли, каждый год приходят в мир», – сказал Шпитма на церемонии.

Сад – еще одна польская инициатива, в которой подчеркивается участие поляков в оказании помощи евреям во время войны.