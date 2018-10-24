Британский музей в Лондоне организовал первую постоянную экспозицию иудаики

Британский музей в Лондоне организовал свою первую постоянную экспозицию иудаики.

Отдел в недавно вновь открывшейся галерее 46, посвященный пост средневековым обществам теперь посвящен артефактам, которые отражают еврейское присутствие в Великобритании, сообщает "Лехаим".

«Мне удалось найти возможность для постоянной экспозиции европейской иудаики, что произошло впервые», – сказал Беверли Ненк, куратор средневековых коллекций и иудаики.

Британский музей начал приобретать еврейские предметы в конце викторианской эпохи после великой англо-еврейской выставки в Королевском Альберт-холле 1887 года. Представленные на выставке экспонаты показывают, что евреи жили в Великобритании на протяжении нескольких столетий и селились по всей стране – в таких местах, как Плимут, Бристоль и Бирмингем.