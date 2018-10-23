В Голландии активисты требуют раскрытия архивных данных о военных преступниках времен Холокоста

Голландский суд примет решение о том, следует ли обнародовать имена военных преступников эпохи Холокоста, чье инкогнито в настоящее время защищено законами о неприкосновенности частной жизни.

Как сообщает "Лехаим" со ссылкой на "Het Parool", исследователи и охотники за нацистами говорят, что это последний шанс выявить и наказать военных преступников, которые все еще могут быть живы. Решение, которое ожидается на следующей неделе в голландской столице, стало следствием петиции, поданной в начале этого месяца голландским журналистом и активистами ассоциации "Research War Crimes".

Ходатайство ассоциации и журналиста Арнольда Карскенса касается сообщений о военных преступниках, которые недоступны для общественности в Национальном архиве Нидерландов. Имена военных преступников находятся в отдельном архиве, известном как CABR («Центральном архиве чрезвычайных судов)». В ходатайстве Карскенс сказал, что возможно некоторые из военных преступников, в том числе охранники концлагеря, все еще могут быть живы.

Петиция стала итогом десятилетней работы Карскенса, пытавшегося получить доступ к архиву.