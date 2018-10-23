В литовском городе Шяуляе демонтируют еврейские надгробия, использованные в строительстве

Самоуправление Шяуляя приступило к извлечению памятных камней с еврейских надгробий, использованных в строительстве городской лестницы.

Об этом сообщает "Лехаим" со ссылкой на еврейскую общину Литвы.

“Сегодня мы меняем первые камни, относительно которых действительно нет сомнений, что они взяты с кладбища. Если в будущем еврейская община найдет еще камни, похожие на надгробные, мы заменим и их. Камни, извлеченные из мостовой и (опорной) стены, мы передаем еврейской общине, они вернут их на старое еврейское кладбище”, – заявил вице-мэр города Домас Гришкявичюс.

При советской власти для создания инфраструктуры в Шяуляе использовались также надгробные камни с еврейского кладбища. Еврейская община обнаружила два таких места в городе: ступени дороги Аушрос и опорная стена во дворе многоэтажных домов на улице Цвиркос.

По словам председателя еврейской общины Шяуляйского уезда Сани Кербелиса, это первый шаг в “восстановлении исторической справедливости”.

Ранее аналогичные работы по демонтажу камней прошли в Вильнюсе.