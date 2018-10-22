Архив материалов Савелия Басса о судьбах евреев Днепра передан в еврейскую общину

Анатолий Басс, сын Савелия Борисовича Басса, который скончался недавно на 97 году жизни, передал Главному раввину Днепра и региона Шмуэлю Каминецкому архив своего отца.

Савелий Борисович (Зеев бен Борух) Басс много лет возглавлял Совет евреев-ветеранов Днепра, был одним из создателей многотомной «Книги Памяти», автором ряда исторических работ и научных трудов, он собрал большой объем материалов о судьбах евреев Днепра, участвовавших во Второй Мировой войне и о деятельности еврейских ветеранских организаций после обретения Украиной независимости. Об этом сообщает сайт еврейской общины Днепра.

«Община очень благодарна Анатолию Савельевичу Бассу за то, что он заботится о том, чтобы бесценные труды его отца не пропали, чтобы работа, которой он посвятил свою жизнь, продолжалась, – отметил раввин Шмуэль Каминецкий, – мы с большим вниманием отнесемся к материалам «Архива Басса» и сохраним его для будущих поколений».