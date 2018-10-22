В Великобритании все больше евреев уезжает из страны от антисемитизма

В Великобритании выросло число людей, которые хотели бы уехать из страны на фоне переговоров о Brexit и возросших антисемитских настроений.

Ссылаясь на данные министерства внутренних дел Германии, Jewish.ru со ссылкой на Times of Israel сообщает, что с 2015 по 2017 число британцев, запросивших восстановление гражданство ФРГ, утраченного во времена нацизма, возросло с 43 человек до более, чем 1,6 тысяч.

Издание отмечает, что число запросов резко возросло после 2016 года, когда состоялся референдум о выходе страны из ЕС.

Кроме того, британские евреи столкнулись с растущим в стране антисемитизмом. По данным органов внутренних дел, число преступлений на религиозной почве в Англии и Уэльсе увеличилось в прошлом году на 40%, при этом 12% из них были направлены против евреев.

Германская конституция дает право бывшим гражданам Германии, лишившимся гражданства по политическим, расовым и религиозным основаниям в период между 1933 и 1945 годами, подавать заявки на его восстановление. Это положение распространяется и на потомков тех, кто подвергался преследованиям нацистов.