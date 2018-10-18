Подросток, который осквернил мемориал в Аушвице, заплатит штраф - решение суда

Израильский подросток, который был во время осквернения мемориала, посвященного памяти жертв нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау, получил приказ заплатить штраф.

Как сообщает "Лехаим", 19-летний израильтянин в марте осквернил памятник, расположенный недалеко от руин крематориев в бывшем лагере Биркенау.

Гид музея увидел и уведомил охранников, которые, в свою очередь, вызвали полицию. Его несколько часов допрашивали и отпустили. Областной суд в городе Освенцим, где находится Аушвиц, на этой неделе приговорил его к штрафу.

«Суд признал обвиняемого виновным в предъявленном обвинении и наложил штраф в размере 5 тысяч злотых (1350 долларов США)», – сообщила Дарья Пихорц из районного суда в южнопольском городе Краков.

Согласно польскому законодательству, те, кто оскверняют памятник или другое общественное место, посвященное историческому событию или лицу, могут быть наказаны штрафом или тюремным заключением.