Еврейский молитвенник, который принадлежал Мэрилин Монро, выставлен на аукцион

Еврейский молитвенник, принадлежавший Мэрилин Монро, выставлен на аукцион.

Книга кремового цвета, которая была издана в 1922 году, продается на аукционе "J. Greenstein & Co" в Сидархерсте, Лонг-Айленд, сообщает "Лехаим".

Стартовая цена составляет 4600 долларов США.

Монро обратилась в иудаизм в 1956 году до ее брака с еврейско-американским писателем Артуром Миллером. Хотя пара развелась пять лет спустя, знаменитая блондинка сказала, что не откажется от новой веры. Раввин Роберт Гольдбург из общины «Мишкан Исраэль» в Нью-Хейвене, штат Коннектикут, который наблюдал за ее обращением и служил на ее свадьбе с Миллером, сказал, что она сказала ему, что все еще привержена идее еврейства.

Сидур продается от имени своего нынешнего владельца, американца, живущего в Израиле, который купил его в поместье Монро в 1999 году, сообщает "The Jewish Chronicle". Молитвенник был ранее выставлен на аукцион в 2017 году и остался не проданным. В описании говорится, что в нем есть заметки, которые "по-видимому, сделаны ее рукой", и что переплет почти отделен.