В Польшу после реставрации вернулся довоенный свиток Торы

Фрагмент довоенного свитка Торы вернулся в Кельце, Польша, после двухлетней реставрации и выставлен в Институте культуры, встреч и диалога, расположенном на памятном для евреев месте.

Как сообщает "Лехаим", фрагмент был найден на Рыночной площади Кельце сразу после Второй мировой войны.

На протяжении многих лет он находился в архивах Научного общества Łomża, где он был вновь открыт несколько лет назад. Пергамент свитка был в плохом состоянии, покрыт большим количеством пыли и мицелия. Реставрация была проведена Национальным музеем в Кельце. По оценкам, документ составляет около 15 процентов от оригинального свитка Торы.

«Мы не относимся к этим фрагментам Торы как к артефактам», – сказал президент ассоциации имени Яна Карского Богдан Бялок.