В Израиле состоялся конкурс красоты среди женщин, переживших Холокост

В городе Хайфа в Израиле состоялся традиционный конкурс красоты среди женщин, переживших Холокост.

Победительницей его стала 93-летняя Това Рингер – уроженка Польши, которая потеряла в лагере смерти Освенцим родителей, четырех сестер и бабушку, сообщает Islam-today.

Всего в финал конкурса прошли 12 представительниц прекрасного пола, самой младшей из которых - 74 года.

Впервые конкурс красоты среди женщин, переживших Холокост, прошел в 2012 году. Тогда мероприятие вызвало неоднозначную реакцию в израильском обществе и среди правозащитников.

Однако, как отмечает основатель конкурса Шимон Себаг, женщины, пережившие столь страшную трагедию, имеют право на внимание и восхищение зрителей больше, чем кто-либо другой.

В данный момент в Израиле проживает около 270 тысяч человек, переживших Холокост.