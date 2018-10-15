В Израиле состоялся конкурс красоты среди женщин, переживших Холокост
14:58, 15 октября 2018Иудаизм
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Финалистки конкурса красоты среди женщин, переживших Холокост / islam-today.ru
В городе Хайфа в Израиле состоялся традиционный конкурс красоты среди женщин, переживших Холокост.
Победительницей его стала 93-летняя Това Рингер – уроженка Польши, которая потеряла в лагере смерти Освенцим родителей, четырех сестер и бабушку, сообщает Islam-today.
Всего в финал конкурса прошли 12 представительниц прекрасного пола, самой младшей из которых - 74 года.
Впервые конкурс красоты среди женщин, переживших Холокост, прошел в 2012 году. Тогда мероприятие вызвало неоднозначную реакцию в израильском обществе и среди правозащитников.
Однако, как отмечает основатель конкурса Шимон Себаг, женщины, пережившие столь страшную трагедию, имеют право на внимание и восхищение зрителей больше, чем кто-либо другой.
В данный момент в Израиле проживает около 270 тысяч человек, переживших Холокост.
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