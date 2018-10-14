В Кишиневе откроют музей истории евреев Молдовы

Музей истории евреев откроется в Кишиневе, а национальное законодательство в сфере борьбы с антисемитизмом, нетерпимостью и ксенофобией будет усовершенствовано.

Об этом договорились премьер-министр Республики Молдова Павел Филип и президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер, сообщает "Лехаим" со ссылкой на МОЛДПРЕС и Управление правительства по коммуникациям и протоколу.

На встрече стороны также обсудили социальную политику в области защиты жертв Холокоста, включение данного вопроса в образовательную программу в Молдове и международное сотрудничество в этой сфере.

Стороны отметили важность укрепления сотрудничества между Республикой Молдова, США и Израилем, в том числе в рамках Международного альянса в память о Холокосте. В связи с этим, был отмечен ряд мер, которые должны быть приняты властями Молдовы для сохранения еврейского наследия на территории страны.

В свою очередь, Рональд Лаудер выразил правительству Республики Молдова признательность за хорошее отношение к евреям. Также стороны обсудили программы Международного альянса в память о Холокосте на международном уровне и возможности их внедрения на территории Республики Молдова.