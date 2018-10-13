К ужгородскому памятнику жертвам Холокоста добавили новые имена.

Это первый памятный знак жертвам Холокоста на Закарпатье и установили его при поддержке правительства Венгрии. Об этом сообщает «Карпатский объектив».

Два года назад, возле Закарпатской областной филармонии, которая было когда-то синагогой, установили памятный знак – металлическую стелу, в основе которой - звезда Давида. Она состоит из нескольких десятков звезд, выкованных вручную. И сейчас еврейская община Закарпатья решила дополнить памятник именами погибших во время Холокоста.

Член еврейской общины Петр Мермельштейн отметил, что синагога уже давно стала визитной карточкой города, привлекательным для туристов зданием, хоть не так давно, каких-то 80 лет назад, там молились их предки. Он также добавил, что возведенный памятный знак символизирует собой большое количество погибших, ведь по подсчетам во время Холокоста погибло около 60 тысяч человек.

«До войны было около 110 тыс. евреев, осталось в живых около 10 тыс., а вернулись в родные края несколько тысяч. Сегодня вы увидите только две фамилии из тех сотен тысяч, которые должны быть здесь. Это памятник Холокосту, но мы же знаем, что в Закарпатье было много таких Холокостов, ведь погибли не только евреи, но и венгры», – подчеркнул Петр Мермельштейн.

В завершение собрания присутствующие помолились вместе с раввином Закарпатья Менделем Вильгельмом.