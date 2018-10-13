Главный раввин Украины попросил Порошенко спасти здание "Кинопанорамы", где ранее находилась Купеческая синагога

Главный раввин Украины и Киева Моше-Реувен Асман обратился к президенту Петру Порошенко с просьбой спасти здание столичного кинотеатра "Кинопанорама", который был закрыт 1 октября и готовится под снос.

Об этом сообщает "112".

"От имени Еврейской общины обращаюсь к Вам как к гаранту прав и свобод человека и граждан, с просьбой помочь решить многолетнюю проблему, которая сейчас стала критической", - говорится в письме, опубликованном на странице раввина в Facebook.

По его словам, дом по улице Шота Руставелли, 19 был построен меценатом Бродским для еврейской общины. В этом здании находилась Купеческая синагога, построенная в 1898-1899 годах и закрытая коммунистическим режимом в 1933 году.

Раввин выразил решительный протест против планов сноса старинного здания синагоги, перестроенного под кинотеатр, и обратился с просьбой вернуть здание верующим.

"Наша община очень обеспокоена, что сегодня, когда Украина идет Европейским путем развития, может произойти такая огромная историческая несправедливость, как разрушение культового исторического здания. Мы считаем важным сохранение и возвращение верующим того, что было отобрано большевиками", - написано в обращении к президенту.