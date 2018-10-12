В Киеве в ноябре состоится международная конференция для еврейских подростков

В Киеве с 8 по 11 ноября пройдет 5-я международная конференция "Active Jewish Teens" (AJT) для участников подростковых еврейских клубов СНГ.

Как сообщает Ассоциация еврейских организаций и общин Украины, на конференции выступят лекторы из Израиля и СНГ, гости из США (BBYO), Израиля и Европы.

Конференция AJT – крупнейшая, на сегодняшний день, платформа в странах СНГ для обсуждения актуальных тенденций подростковых коммуникаций, лидерства и неформального образования. Это площадка для выявления и поощрения лучших подростковых практик и проектов в еврейском мире на территории СНГ, а также инструмент для повышения мотивации и увеличения активности подростков 13-17 лет в жизни еврейской общины.

Основные цели конференции - это поддержание неформальных контактов между будущими лидерами еврейских общин в странах СНГ, обсуждение горячих вопросов молодёжной сети, создание благоприятных условий и атмосферы взаимопонимания среди подростков СНГ и формирование системы самоуправления AJT (подросткового Парламента).

Одним из ключевых моментов на конференции будет построение нового вектора развития AJT на 2019 год. Ведь именно в Киеве состоятся выборы 4-х молодёжных президентов AJT 2018-2019.

Завершится конференция, уже по традиции, красочной церемонией награждения самых активных участников молодёжной платформы, выпускников семинаров AJT.

Active Jewish Teens – это подростковое лидерское движение, созданное в августе 2014 года. Сейчас AJT работает с подростковыми клубами из 60 городов 6 стран СНГ (Украина, Россия, Беларусь, Грузия, Молдова и Казахстан).