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В Израиле сорвалась церемония установки самой большой в мире мезузы из-за кражи

11:21, 11 октября 2018
Иудаизм
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Стена Плача в Иерусалиме / REUTERS

Как сообщает «Лехаим», дизайнер футляра Давид Ройтман рассказал, что кража произошла на складе в промзоне Реховота. Туда футляр был доставлен для изготовления металлического корпуса. Ройтман считает, что для ограбления были необходимы скоординированные действия 4-5 человек.

«Сама конструкция из экранов весит около 100 килограммов, и вывезти ее можно только на большой машине».

Возмещение убытков на себя взял завод металлоконструкций, со склада которого футляр был похищен.

«Сейчас, – рассказывает Ройтман, – изготавливается новый футляр. Работа, конечно, идёт намного быстрее, поскольку у мастеров уже есть опыт». Криминальный поворот принёс и неожиданный положительный эффект. Мезузой заинтересовались ведущие израильские СМИ, Ройтмана пригласили на популярную утреннюю телепрограмму, новость опубликовали десятки газет и сайтов. «Так что теперь, – говорит дизайнер, – перенесённая на 1 ноября церемония установки мезузы пройдёт с удесятерённым ажиотажем!».

Двухметровый футляр из светодиодных графических экранов с меняющимися узорами установят возле Стены Плача, он будет размещен на крыше образовательного центра «Эш а-Тора», который, в свою очередь, работает над написанием свитка мезузы.

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