В Днепре объявлен набор на занятия по изучению Торы для женщин

Программа «Колель Тора для женщин» в Днепре объявляет о новом наборе слушательниц на свои еженедельные занятия, которые проводятся по уникальной программе, специально разработанной для евреев постсоветского пространства.

Занятия проходят еженедельно по вторникам в конференц-зале административного комплекса Центральной синагоги «Золотая Роза», повтор занятия по воскресеньям, сообщает сайт еврейской общины Днепра.

Условия записи на программу: женщины в возрасте от 30 до 55 лет, имеющие документы, подтверждающие еврейство по галахе.

Организаторы сообщают, что: «Женщины, регулярно посещающие занятия будут получать стипендию, в виде сертификата, который можно использовать для приобретения продуктов в кошерном магазине или для оплаты учебы ребенка в еврейской школе или детском саду».

Ежемесячно для участниц программы проводится особый «Рош Ходеш» с угощениями и развлекательной программой.