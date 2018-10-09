В Днепре прошел финал XV Международного конкурса, посвященного Холокосту

В Днепре состоялся финал Международного конкурса творческих работ учащихся, студентов, аспирантов и учителей «Уроки войны и Холокоста – уроки толерантности», организованный Министерством образования и науки Украины и Украинским институтом изучения Холокоста «Ткума».

Всего на конкурс было прислано более 250 работ, из всех регионов Украины и из зарубежных стран. В финал прошли 59 работ из восемнадцати регионов Украины и одна работа из Республики Молдова, сообщает сайт еврейской общины Днепра.

Компетентное жюри, в которое вошли представители Министерства образования Украины, педагогических ВУЗов, историки, филологи, музейные работники и известные ученые, определило победителей в трех категориях – ученики, студенты и учителя, причем в каждой категории было от трех до четырех номинаций.

С полным списком победителей конкурса можно ознакомиться на сайте еврейской общины Днепра.