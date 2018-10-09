В парламенте Польши открылась фотовыставка о разрушенных еврейских кладбищах

В парламенте Польши открылась выставка, посвященная разрушению еврейских кладбищ.

Группа не еврейских активистов, именуемая «В настоящее время отсутствует», открыла выставку с таким же названием 2 октября в Сейме, польском парламенте, на открытии выступил спикер Сейма Марек Кухчиньский из правящей партии «Право и справедливость», сообщает «Лехаим».

На ней представлены фотографии 10 из 31 разрушенных и используемых под другие цели еврейских кладбищ в Польше, которые были задокументированы группой, в том числе те, которые сегодня функционируют как стрельбище, фабрики, детские игровые площадки и бассейн.

«Это важный проект, и для нас большая честь принять его в Сейме», – сказал Кухчиньский на открытии.

Выставка открылась в ходе дебатов в Польше по поводу протестов еврейских организаций против осквернений кладбищ. Группа фотографировала полупрозрачные пластиковые плиты в форме надгробных камней, в комплекте с эпитафиями на иврите, на участках, которые раньше были еврейскими кладбищами, что создавало жуткие, похожие на призраков визуальные эффекты, которые напоминают местную историю.