В Одессе пройдет еврейский фестиваль с синхронным Каббалат шаббатом

В Одессе 7-14 октября будет проходить фестиваль «Дни Израиля и еврейской культуры».

В эти дни в Одессе пройдут лекции, экскурсии и мастер-классы еврейской тематики, сообщает JewishNews.

Фестиваль начнется с автобусной экскурсии по еврейской Одессе.

Также состоится синхронный Каббалат шаббат - приготовления к встрече субботы, которые будут осуществляться в четырех локациях одновременно.

Город посетит известный израильский режиссер Эрнест Абрамов. Он представит свою фотовыставку Израиль – духовность и душевность», проведет мастер-класс по израильской кухне и творческую встречу.

Подобные фестивали уже несколько лет проходят в Одессе. Активную поддержку в проведении данных мероприятий оказывает руководство города, израильское консульство и Израильский культурный центр.