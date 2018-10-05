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В Одессе пройдет еврейский фестиваль с синхронным Каббалат шаббатом

00:38, 05 октября 2018
Иудаизм
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В Одессе пройдет еврейский фестиваль / mayak.org.ua

В эти дни в Одессе пройдут лекции, экскурсии и мастер-классы еврейской тематики, сообщает JewishNews.

Фестиваль начнется с автобусной экскурсии по еврейской Одессе.

Также состоится синхронный Каббалат шаббат - приготовления к встрече субботы, которые будут осуществляться в четырех локациях одновременно.

Город посетит известный израильский режиссер Эрнест Абрамов. Он представит свою фотовыставку Израиль – духовность и душевность», проведет мастер-класс по израильской кухне и творческую встречу.

Подобные фестивали уже несколько лет проходят в Одессе. Активную поддержку в проведении данных мероприятий оказывает руководство города, израильское консульство и Израильский культурный центр.

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