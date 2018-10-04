Депутат Борислав Берёза признался, что является коэном — потомком еврейских первосвященников

Украинский еврей, бизнесмен и депутат Борислав Береза рассказал, что является коэном — потомком еврейских первосвященников, проводящих богослужения во времена Первого храма.

Он называет себя не религиозным, но верующим и часто посещает синагогу, сообщает JewishNews.

Борислав Берёза также признался, что его жена — христианка, и несмотря на разные вероисповедания они прекрасно с ней ладят на протяжении 25 лет совместной жизни. В юности Борислав вместе с родителями переехал в Израиль, но затем вернулся обратно в Украину. Здесь его бизнес пошел в гору и он решил остаться вопреки ожиданиям родственников.

Бизнесмен в своё время помог сформировать идеологию для «Правого сектора» — в интервью он подчеркнул, что эта организация, в отличии от «Свободы», была сконцентрирована вокруг людей разных национальностей, которые готовы бороться за благополучие в Украине.