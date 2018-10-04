В сети выложена база данных евреев Российской империи

Специалист по еврейской генеалогии Надя Липес выложила онлайн базу данных для поиска сведений о евреях Российской Империи.

База позволяет узнать, есть ли в архивах информация об интересующем вас человеке, не платя специалистам и не занимаясь поисками в архиве самостоятельно, сообщает Jewish.ru.

Работа по созданию базы заняла 5 лет. В течение этого времени пятеро сотрудников ежедневно посещали архив и составляли опись. База содержит около миллиона имен.

База представляет индексацию основных фондов, требующихся для построения родословной, из Киевского областного архива и Одесского областного архива. Там содержатся документы, начиная с 1816 года. База будет расширена, в ближайших планах – включение в базу информации о евреях-жителях Елисоветграда, Подольской губернии, Житомира.

В базе есть два вида документов: данные переписи (Census) и метрики (Vital Records). В переписях содержится список семьи, проживающей в одном доме; о каждом человеке указана следующая информация: фамилия, имя и отчество, место рождения, место прописки, род занятий, сведения о доходах. Даты рождения там нет, указывается только возраст на момент переписи. В метрике содержится информация о рождении, смерти, браке.

Метрики на данный момент есть по Одессе и Белой Церкви, по остальным областям – только данные из различных переписей.