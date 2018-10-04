Еврейская община Лондона раскритиковала проект мемориала жертвам Холокоста

Члены еврейской общины Лондона, а также общественные и политические деятели обратились к британскому правительству с требованием пересмотреть проект мемориала жертвам Холокоста, который планируют установить в Вестминстере.

Как сообщает проект "Еврейские новости", критике проект подвергли члены еврейской общины, которые направили письмо в издание "Таймс", заявив что как дизайн, так и расположение будущего мемориала рядом со зданием парламента не отображает историю евреев и Холокоста. Евреи считают, что подобный мемориал не будет нести для людей смысловой нагрузки и они не смогут с должным уважением относиться к памятнику.

Ранее в Британии было выделено 50 млн фунтов-стерлингов на совместный проект британского и израильского архитекторов Дэвида Аджайе и Рона Ара, который планировали поставить в парке Виктория, но затем предложили более простой вариант в Вестминстере, а оставшиеся деньги решили пустить на поддержание существующих проектов, посвященных Холокосту.