В Польше иудеи возмущены тем, что еврейское кладбище превратили в футбольное поле

Несколько еврейских организаций выступили с жалобой на то, что на заброшенном еврейском кладбище в юго-восточной Польше был построен спортивный комплекс, финансируемый государством.

Как сообщает "Лехаим" со ссылкой на JTA, комплекс, включающий баскетбольную и футбольную площадки, был открыт в сентябре. Муниципалитет сказал, что проект получил более $90 тысяч государственного финансирования. Согласно информации музея Холокоста Шема Олам под Хадерой в Израиле, комплекс расположен на бывшем еврейском кладбище в городе, где до Холокоста проживали тысячи евреев.

«Это очень оскорбительно для еврейского народа», – заявил директор музея раввин Авраам Кригер, сообщает новостной сайт Kipa.

Меир Булка, израильский активист занимающийся увековечиванием памяти жертв Холокоста и основатель организации J-Nerations, сказал JTA, что он считает, что муниципалитет знал о местонахождении кладбища, когда он строил на нем комплекс.

«Они проложили там трубы. Несомненно, они натолкнулись на могилы», – сказал он.

Яаков Хагуэль, исполняющий обязанности директора Всемирной сионистской организации, заявил, что считает польское правительство ответственным за строительство в Климонтове, которое он назвал «ударом, нанесенным польскому еврейству в Польше».