На фестивале еврейской культуры в Днепре будут молиться за Израиль и писать записки в Стену Плача

В Днепре 5 и 6 октября пройдет тематический фестиваль «С любовью к Израилю».

Жители и гости города смогут окунуться в атмосферу позитива и праздника, ознакомиться с еврейской культурой и даже распробовать традиционную еврейскую кухню, сообщает "Информатор".

«Само название фестиваля уже отображает нашу главную цель. Невозможно не влюбиться в Израиль, если вы хоть раз побываете в нем. Ведь Израиль сегодня — это не только государство. Это еврейская культура, рассеянная по всему миру. Мы хотим нести больше любви и позитивного отношения. В том числе — к еврейскому народу и государству», — рассказал генеральный директор Мессианской духовно-благотворительной миссии «Алия» Андрей Шмайцер.

Фестиваль «С любовью к Израилю» привязан к недавно прошедшим еврейским праздникам. Писание является неотъемлемой частью этой культуры, поэтому на фестивале будет организована специальная арт-зона молитвы за Израиль.

«Библия говорит молиться за Израиль и благославлять Иерусалим. Любой желающий сможет написать записку с молитвой, которые мы соберем и в результате передадим в Стену Плача в ближайшей поездке», — рассказал организатор фестиваля.