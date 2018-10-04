В Кривом Роге открыли выставку, посвященную спасению евреев во время Холокоста

В Музее культуры еврейского народа и истории Холокоста «Музей Михаила Мармера» 28 сентября состоялась Церемония чествования памяти жертв Бабьего Яра и публичная презентация интерактивной выставки «По зову сердца», которая создана по инициативе Мемориального Комплекса истории Холокоста «Яд Вашем» (Иерусалим, Израиль).

Церемонию памяти открыли учащиеся местных школ у памятника «Криворожская трагедия», посвященного евреям региона, погибшим в годы нацистской оккупации. Возложив цветы к памятному знаку, юноши и девушки вспомнили о жестоком уничтожении тысяч невинных людей в Бабьем Яру, и почтили их минутой молчания, сообщает JewishNews.

После этого юноши и девушки посетили выставку, демонстрирующую исторические аспекты спасения евреев неевреями во время Холокоста на территории СССР в период Второй мировой войны.

Гиды выставки - волонтеры Музея Михаила Мармера, рассказали школьникам о невероятных случаях спасения иудеев и их спасителей-героев в ужасные времена Шоа. Мужчины и женщины нееврейского происхождения, рискуя жизнью собственных семей, сумели уберечь жизни потенциальных жертв Холокоста.

Также участники имели возможность услышать объяснения понятия «Праведники народов мира», узнать о способах спасения евреев криворожцами, и оставить на одних из панелей выставки записки со своими впечатлениями об увиденном и услышанном.

Выставка «По зову сердца» в Музее культуры еврейского народа и истории Холокоста «Музей Михаила Мармера» доступна всем желающим. В течение месяца посетители смогут осматривать ее и знакомится с содержанием панелей выставки.