Сегодня в Киеве покажут документальный фильм "Путь к Бабьему Яру"
11:35, 03 октября 2018Иудаизм
1539 0
Бабий яр / 5.ua
Сегодня, 3 октября, в Киеве стартует показ документального фильма на тему событий Холокоста в Киеве.
Это будет премьерный показ киноленты "Путь к Бабьему Яру", режиссером которой выступил израильтянин Борис Мафцир, сообщает проект "Еврейские новости".
Сеанс начнется в 16.30, после него запланирована дискуссия.
Организацией события, которое состоится в Колонном зале Киевской городской госадминистрации занимается Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter