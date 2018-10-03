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Сегодня в Киеве покажут документальный фильм "Путь к Бабьему Яру"

11:35, 03 октября 2018
Иудаизм
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Бабий яр / 5.ua

Это будет премьерный показ киноленты "Путь к Бабьему Яру", режиссером которой выступил израильтянин Борис Мафцир, сообщает проект "Еврейские новости".

Сеанс начнется в 16.30, после него запланирована дискуссия.

Организацией события, которое состоится в Колонном зале Киевской городской госадминистрации занимается Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр".

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