Руководитель Объединенной еврейской общины Украины поздравил иудеев с праздником Симхат Тора

Руководитель Объединенной еврейской общины Украины Михаэль Ткач опубликовал поздравление с самым веселым еврейским праздником – Симхат Тора.

Об этом сообщает проект "Еврейские новости".

"Дорогие друзья!

Вот и подошел к концу замечательный цикл новогодних праздников месяца тишрей. И остался последний, но самый веселый праздник – Симхат Тора. Само его название, которое переводится как «Радость Торы», уже говорит об особенностях этого дня. В этот праздник принято веселиться, плясать, а самый странный его обычай - танцевать со свитками Торы.

На первый взгляд, это может показаться неуважением ко Всевышнему. Тора – Божественная мудрость, которую Творец передал нам в качестве инструкции познания мира. Ее предписано постоянно изучать, анализировать, делиться знаниями с другими. Чтение свитка Торы в синагоге – всегда волнительный процесс, который доверяют самым уважаемым членам общины. А тут вдруг мы хватаем свитки со словами Бога, и начинаем с ними прыгать и плясать.

Кощунство? Отнюдь. Ведь проявление радости – это не прерогатива мудрецов, это доступно всем. И танцевать с Торой могут все, абсолютно независимо от уровня знаний и степени религиозности. Это настоящий праздник единства нашего народа, который показывает, что все мы – одна большая семья, объединенная Торой.

Есть еще один нюанс, весомый повод для проявления радости в Симхат Тора. Мы знаем, что Всевышний вынес нам приговор в Рош а-Шана, на протяжении 10 дней раскаяния возможно даже изменил его в лучшую сторону, и в Йом Кипур скрепил окончательной печатью. Но как-то Любавичский Ребе Йосеф Ицхак Шнеерсон открыл один секрет: даже скрепленный печатью плохой приговор можно успеть изменить! Этого удостоятся те, кто в Симхат Тора будет особо проявлять радость и веселиться. Ведь мы таким образом выражаем свою любовь к нашему Отцу, и Он, видя это, обязательно смягчит сердце. Он готов к этому всегда, нужен только повод.

Друзья! Я хочу пожелать Вам окончательной хорошей записи в Книге Жизни и чтобы весь наступивший год был таким же радостным, как праздник Симхат Тора!", - написал Михаэль Ткач от своего имени и от лица ОЕОУ в социальной сети Facebook 30 сентября.