Кличко пообещал создать Мемориальный центр «Бабий Яр» в Киеве

Сегодня, 30 сентября, в Киеве чтят память жертв массовых убийств, совершенных гитлеровцами в Бабьем Яру. Мэр Киева Виталий Кличко выступил с речью, в которой призвал украинцев не забывать и не замалчивать трагедию.

Также городской голова рассказал о планах построить в Киеве Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр», подчеркнув, что эта идея является для него приоритетной, сообщает JewishNews.

"Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр» в Киеве должен быть такого же уровня, как Яд Вашем в Иерусалиме и Мемориал Холокоста в Вашингтоне. И я, как мэр Киева, приложу все усилия, чтобы реализовать этот проект. Убежден, что к этому процессу должны приобщиться как можно больше людей", - сказал Кличко.